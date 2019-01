"Maltrattamenti e lesioni alla coniuge", "Cotulevi" sarà parte civile

Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella, ha ammesso la costituzione di parte civile dell'associazione "Cotulevi" nel processo a carico di M. C., imputato per maltrattamenti e lesioni in danno della coniuge. Secondo l'accusa, l'uomo, con condotte reiterate, avrebbe maltrattato la donna, sottoponendola ad un regime di vita intollerabile di abituale sofferenza con l'aggravante di avere commesso il fatto in presenza dei figli minorenni.

Si è trattato della prima costituzione di parte civile per l’associazione, che è presente nel Belice con le strutture guidate da Anna Rita Armato, che operano a Santa Margherita ed a Montevago. Lo riporta oggi il Giornale di Sicilia. Aurora Ranno, presidente dell'associazione che in provincia opera attraverso lo sportello antiviolenza "Diana", a cui si è rivolta la presunta vittima.