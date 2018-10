"Ha ripetutamente picchiato la moglie", arrestato un commerciante

"Maltrattamenti in famiglia". E' in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari che i carabinieri di Agrigento hanno arrestato un commerciante, V. C., di 34 anni. Dopo la denuncia da parte della donna, i militari dell'Arma hanno avviato l'attività investigativa che ha permesso - secondo i carabinieri e la Procura - di registrare diversi, ripetuti, episodi di maltrattamenti nei confronti della donna dalla quale si era precedentemente separato.

Il provvedimento restrittivo è scaturito - rendono noto i carabinieri del comando provinciale di Agrigento - da una serie di violazioni accertate dai militari della stazione di Villaseta e relative ad episodi di maltrattamenti nei confronti della donna. In un caso, la vittima, stanca di subire, aveva anche telefonato direttamente al “112”, chiedendo aiuto ai militari dell’Arma, i quali nel corso di un immediato intervento erano riusciti a bloccare l’uomo proprio mentre la stava aggredendo fisicamente.