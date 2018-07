Ha selvaggiamente picchiato il figlio di 5 anni? Aperta un'inchiesta

Maltrattamenti in famiglia? La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta ed ha iscritto nel registro degli indagati un quarantenne. La Procura lo ha fatto dopo che una mamma ha portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” il proprio bambino di 5 anni. Un piccino che sarebbe stato lasciato con il padre – uomo dal quale la donna si è separata – per circa una settimana. Al momento di riprendere il proprio piccolo, la donna, notando diversi ed estesi ematomi ha portato il bambino dai medici. Il padre pare che abbia raccontato di una brutta caduta del piccino con la bicicletta. Ma per i medici quegli ematomi non sarebbero compatibili con una caduta, per quanto maldestra, con la bici.

L’ipotesi – naturalmente, al momento, si parla di una mera ipotesi investigativa – è che il genitore potrebbe aver picchiato il bambino, provocandogli quegli ematomi. Gli incartamenti sono stati passati ai carabinieri del paese dell’hinterland Agrigentino dove i fatti si sarebbero verificati. Investigatori e inquirenti tengono, inevitabilmente, trattandosi di un minorenne, il più fitto riserbo possibile.

Le indagini sono state, naturalmente, avviate. E adesso dovrà fare chiarezza l’attività investigativa dei militari dell’Arma che verrà, appunto, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Intanto, il padre del piccolino – un quarantenne – è stato iscritto nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Perché l’idea che si sarebbero fatti investigatori e inquirenti è che il genitore potrebbe aver picchiato il piccolino.

Non è escluso – anzi sembrerebbe essere quasi scontato – che verranno riascoltati entrambi i genitori del bambino di 5 anni e, naturalmente, se dovesse essere necessario, con l’aiuto di uno psicologo infantile, anche il piccino. Carabinieri e Procura dovranno anche far chiarezza sui delicatissimi rapporti – in considerazione del fatto che i due si sono separati – dell’ormai ex coppia.