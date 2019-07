"Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali": assolto pensionato

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Claudia Gianfranca Infantino, ha assolto "perché il fatto non sussiste" un pensionato di 73 anni che era finito a processo per le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Il Pm, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a 2 anni di reclusione. L'ex compagna, una cinquantunenne, si era costituita parte civile. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Il giudice ha accolto le tesi del legale difensore del pensionato: l'avvocato Serena Gramaglia. L'anziano si è sempre difeso sostenendo che le accuse mosse dall'ex convivente fossero false, confermando soltanto qualche litigio per via della differenza d'eta.