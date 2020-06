"Ti faccio abortire a calci nella pancia", 30enne rinviato a giudizio

"Ti faccio abortire a calci nella pancia". Un trentenne agrigentino, accusato di avere maltrattato la compagna per quasi tre anni, non fermandosi neppure di fronte allo stato di gravidanza della donna, finisce a processo.

Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto il rinvio a giudizio di William La Cara, 30 anni, accusato di maltrattamenti. L'imputato, difeso dall'avvocato Daniele Re, sarà giudicato davanti al giudice monocratico.

I fatti al centro della vicenda, che hanno portato il pubblico ministero Elenia Manno a chiedere il rinvio a giudizio, sarebbero avvenuti, fra Agrigento e Favara, dove la coppia ha alternato la propria residenza, fra il luglio del 2017 e il marzo del 2019.

L'uomo, in numerose circostanze, avrebbe maltrattato la compagna, ponendo in essere nei suoi confronti ripetute aggressioni verbali e fisiche, "così costringendola - scrive il pm nel capo di imputazione - a subire penose condizioni di vita".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La donna, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe stata minacciata, picchiata e afferrata per la gola quasi come se la volesse soffocare. La Cara, inoltre, avrebbe ripetutamente schiaffeggiato la compagna afferrandola violentemente per le braccia e provocandole delle ecchimosi. Nei primi mesi dell'anno scorso, nonostante la donna fosse incinta, avrebbe continuato a picchiarla e maltrattarla. E così, sempre secondo l'accusa, avrebbe continuato a minacciarla di morte, ad aggredirla sia verbalmente che fisicamente e l'avrebbe intimorita persino minacciando di darle calci nella pancia per farla abortire.