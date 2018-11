"Maltrattamento e abbandono di animali", un 69enne è stato denunciato

Un 69enne finisce nei guai. L’uomo, avrebbe tenuto i cavalli senza alcuna autorizzazione. Inoltre, non avrebbe osservato l’ordinanza sindacale che imponeva lo smaltimento della carcassa di un puledro in avanzato stato di decomposizione. Il 69enne è stato denunciato alla Polizia municipale di Sciacca. L’accusa è “maltrattamento e abbandono di animali e per la mancata ottemperanza sindacale".

I cavalli sono stati affidati alla Polizia municipale. Gli accertamenti sono stati eseguiti dal servizio veterinari di Sciacca e appunto dagli agenti della Municipale.