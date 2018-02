Maltempo, si apre una voragine per strada e vola una cisterna dell'acqua

Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco, nella tarda serata di martedì, in via Boris Giuliano, nei pressi del più noto viale Cannatello, perché, all’improvviso, lungo la strada si è aperta una voragine.

A determinare il cedimento stradale quasi sicuramente è stata la nuova ondata di maltempo: la pioggia, nella serata di martedì, è stata molto forte. I pompieri del comando provinciale sono rimasti al lavoro, transennando anche l’area, per due ore: dalle 23 all’una e mezza. A causa delle raffiche di vento, invece, in via Di Lorenzo, a Licata, è precipitato un contenitore dell’acqua.

Anche in questo caso, per rimettere tutto in sicurezza, sono dovuti intervenire i pompieri del distaccamento di Licata. E’ accaduto fra l’una e le due della stessa notte. Fronde di alberi caduti, invece, ma senza provocare danni, per fortuna, invece, lungo la statale 115 prima di arrivare nell’area del Licatese.