Maltempo, il sottosegretario Candiani in visita nelle zone devastate dall'alluvione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Si è tenuta oggi, 12 novembre, la visita ufficiale del Sen. Stefano Candiani - sottosegretario al Ministero dell'Interno, vice di Matteo Salvini, nelle zone recentemente colpite dal maltempo. Stamattina ha iniziato la visita a Casteldaccia dove si sono avute le maggiori perdite umane, e poi è stato a Cammarata, Bivona, Ribera e Sciacca. In questa circostanza ha voluto incontrare i Presidenti ed i Responsabili di tutti i Circoli regolarmente costituiti, dove anche Favara ha dato il proprio contributo e ricevuto le nuove imminenti linee politiche, che a breve verranno ufficializzate dallo stesso Senatore, il quale ha espresso apertamente la volontà di venire a Favara per un incontro pubblico, per affrontare le varie problematiche che oggi opprimono la nostra Città."

Riccardo Montalbano

Presidente Circolo Lega Favara