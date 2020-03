Maltempo, sulle strade frane e alberi spezzati: super lavoro del Libero consorzio

Bomba d'acqua sulla provincia di Agrigento, il Libero consorzio al lavoro per ripristinare la viabilità dopo i danni registrati ieir.

Il forte vento, in particolare, ha provocato la caduta di grossi rami di alberi lungo la carreggiata della Sp 6 Licata – Ravanusa, e sulla Sp 4 Sciacca - Monte Kronio. Segnalati danni anche sulla Sp 11, all'innesto con la Sp Licata - Ravanusa - F.Salso.

"Tutto il personale del settore Infrastrutture stradali - dice l'ente -, nonostante l'emergenza Covid 19, continua ad assicurare il monitoraggio dell'intera rete delle strade provinciali nel territorio della provincia di Agrigento. Permane l'invito alla prudenza per coloro che per stato di necessità o nelle altre ipotesi previste dall'emergenza Covid 19 utilizzano tutte le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, rispettando rigorosamente i limiti di velocità segnalati lungo i tracciati".

