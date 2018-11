Maltempo, disagi senza fine: stop anche alla tratta ferroviaria per Palermo

Le forti piogge che interessano da ieri la Sicilia hanno causato nelle ultime ore l'erosione della massicciata ferroviaria fra le stazioni di Montemaggiore e Roccapalumba, sulla linea Palermo - Agrigento. La circolazione ferroviaria sarà sospesa fino alle 17 per consentire ai tecnici il ripristino dell'infrastruttura.

In questa fascia oraria saranno sospesi i treni da e per Palermo. Non saranno attivati servizi sostitutivi con autobus per la contemporanea impraticabilità delle strade.