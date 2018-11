Rischi eliminati, riaperta per intero la statale Agrigento-Palermo

La Agrigento-Palermo è, adesso, totalmente percorribile: senza più interdizioni e deviazioni. Oltre alla statale 189, aperta nei giorni scorsi, da oggi è stata riaperta al traffico anche la "121": la "Catanese". A darne notizia è l'Anas.

La "Catanese" era stata chiusa dal chilometro 204 al chilometro 220, tra gli svincoli di Manganaro e Campofelice di Fitalia, a causa dell’esondazione dei torrenti San Leonardo, Buffa e Azirolo in seguito all’eccezionale evento alluvionale del primo fine settimana di novembre.

Inumerevoli le proteste degli automobilisti che prima erano stati costretti ad affrontare le deviazioni della statale "189" e poi quelle rimaste al bivio Manganaro in poi. Adesso, tutto è rientrato: restano i cantieri per la riqualificazione della Agrigento-Palermo ma non ci sono più deviazioni dovute al maltempo e ai danni.

"Gli uomini di Anas e del contraente generale hanno lavorato senza sosta per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile" - hanno tenuto a sottolineare dall'Anas - .