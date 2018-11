Acqua alta, alberi caduti e tetti scoperchiati: prima conta di danni

Acqua alta, anzi altissima, al viale Delle Dune a San Leone. Strada che avrebbe potuto essere percorsa soltanto in barca e che è stata, dunque, sbarrata in tutta la sua lunghezza. Alberi caduti – sette complessivamente nella sola Agrigento - al viale Della Vittoria, a Montaperto, al Quadrivio Spinasanta, al viale Sicilia di Fontanelle e fra viale Delle Dune e via Nettuno a San Leone.

Ma anche tetti scoperchiati di un paio di abitazioni e una gigantesca gru che è finita, danneggiandola, su una palazzina di contrada Ciuccafa a Porto Empedocle. L’ondata di maltempo di ieri ha creato danni e disagi anche nella città dei Templi e nei Comuni limitrofi. Un tir si è messo di traverso fra il viale Alberato e la rotonda Giunone, un palo è caduto – e miracolosamente un automobilista è riuscito a frenare in tempo – in via Piersanti Mattarella, sempre ad Agrigento.

Ma è crollato anche un muretto di cinta, nel rione di Giardina Gallotti, e tutta la scarpata è finita sulla strada provinciale. Emergenze su emergenze che hanno fatto correre da un capo all’altro non soltanto i vigili del fuoco ma anche la polizia, i carabinieri e i vigili urbani.