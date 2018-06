Ancora piogge e temporali, la Protezione civile dirama l'allerta "gialla"

Era il 1968 quando Bruno Di Martino cantava "E la chiamano estate ...". Tutt'altra storia, naturalmente. Perché quella era una canzone d'amore. Ma almeno il titolo della canzone si addice perfettamente a quest'inizio di stagione estiva. Un inizio "problematico". Anche per domani, la Protezione civile regionale ha diramato, infatti, l'allerta "gialla".

A partire da stanotte, per la precisione, e per le successive 12-18 ore sono previste piogge e temporali. Anche sull'Agrigentino, come nel resto dell'isola. Non sono escluse - addirittura - grandinate e forti raffiche di vento.