Città flagellate dal maltempo, arriva Musumeci per incontrare i sindaci

Il disastro ha avuto proporzioni incredibili. Molti Comuni dell'Agrigentino sono rimasti veramente in ginocchio. Stanno provando a rialzarsi certo, ma non è semplice. Domattina, per un sopralluogo nelle zone colpite dall'alluvione, arriverà il presidente della Regione Nello Musumeci. Ad accompagnarlo il capo della Protezione civile regionale Calogero Foti.

Il governatore sarà, alle 10, a Sciacca, dove ad accoglierlo ci sarà il sindaco Francesca Valenti. A mezzogiorno, poi, Musumeci sarà al palazzo comunale di Ribera. E questa volta sarà accompagnato dall'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera e dai dirigenti dei dipartimenti Agricoltura e Sviluppo rurale Carmelo Frittitta e Mario Candore. Proprio a Ribera incontrerà i sindaci del comprensorio, molti dei quali hanno già dichiarato lo stato di calamità.