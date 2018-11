Maltempo: riaprono i cimiteri della città e gli studenti tornano in classe

Riaprono oggi i cimiteri dopo la chiusura forzata dei giorni scorsi a causa del maltempo. Lo annuncia il sindaco con una nota il sindaco di Agrigento Lillo Firetto.

Da questa mattina sono aperti i cancelli di tutti i cimiteri cittadini compresi quelli di Giardina Gallotti e Montaperto. Per questi ultimi, in via straordinaria, è stata disposta l'apertura anche nelle ore pomeridiane.

Pian piano la situazione, dopo i nubifragi, sta tornando alla normalità.

Oggi hanno riaperto anche le scuole della città e proseguono le operazioni per la pulizia e il ripristino delle aree che sono state interessate dall'esondazione del fiume Akragas.

Il primo cittadino fa sapere anche che, per coloro che hanno subito danni, è possibile farli quantificare mediante una perizia da presentare al Comune, all'ufficio della Protezione civile di piazza Gallo.