Previste ancora piogge e temporali, ma l'allerta diventa "gialla"

L'allarme, per Agrigento e provincia, è rientrato. La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo "gialla" che durerà fino alla mezzanotte di domani. Continuerà a piovere e ci saranno ancora degli altri temporali, ma - secondo quanto prevede la Protezione civile regionale - i quantitativi d'acqua diminuiranno almeno per l'Agrigentino.

Domani sarà giornata di piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati e deboli - prosegue la Protezione civile regionale - da isolate a sparse.

Il gruppo di Protezione civile del Libero consorzio di Agrigento, visto che l'allerta è tornata ad essere "gialla", ha comunicato la chiusura della sala operativa, attivata ieri sera in seguito all’allerta meteo "rossa" e in funzione sino a questo pomeriggio. Per le eventuali segnalazioni, i cittadini possono fare riferimento ai numeri di reperibilità indicati nella sezione del gruppo di Protezione civile sul sito istituzionale del Libero consorzio (www.provincia.agrigento.it).