Malformazioni, ad Agrigento oltre 26 nati su mille presentano problemi genetici

Malformazioni e malattie genetiche, in provincia di Agrigento incidono più che in quella di Palermo. Il dato è contenuto nel registro regionale delle malformazioni, strumento dell'Assessorato regionale alla Salute per avere un monitoraggio complessivo del fenomeno e rilevare eventuali anomalie statistiche che potrebbero a loro volta indicare la presenza di problemi di natura ambientale. Così se purtroppo è un'evidenza come il fenomeno sia significativamente elevato nei territori che hanno una presenta storica di impianti industriali, è possibile verificare come province teoricamente escluse da questa tipologia di problemi debbano comunque fare i conti con numeri preoccupanti.

Nei nati tra il 2011 e il 2016 le malformazioni in provincia di Agrigento incidono infatti per il 26,8 per mille. Un dato più alto delle province di Enna (23,8%) e Palermo (26,5) ma comunque estremamente più basso di quello registrato ad esempio a Messina (47,9) o Caltanissetta, dove la presenza di Gela fa salire il dato fino a 35,6 per mille).

Complessivamente ad incidere maggiormente sono le anomalie cromosomiche e le malformazioni del sistema nervoso. Prima è la sindrome di Down, seguita dall'Ancenfalia, la Sindrome di Edward e l'idrocefalia.