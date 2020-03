Malattie infettive, al San Giovanni di Dio un sistema di "biocontenimento"

In attesa del tanto annunciato e auspicato reparto di Malattie infettive, la cui mancanza è tornata alla ribalta a fine gennaio, dopo la morte della giornalisa Loredana Guida, uccisa da una malaria non diagnosticata per tempo, l'ospedale "San Giovanni di Dio" sta provvedendo a dotarsi di un sistema di biocontenimento che serva ad "isolare il paziente, ne consenta la gestione e un eventuale trasferimento in altri presidi ospedalieri attrezzati". A riportare la notizia, il quotidiano La Sicilia in edicola oggi.

La richiesta di acquisto della struttura, che può ospitare un solo paziente e che è una vera e propria "gabbia" in plastica trasparente, parte dal primario di Medicina e Chirurgia del San Giovanni di Dio e, dice il quotidiano catanese, è stata già accolta favorevolmente dalla direzione dell'Azienda.