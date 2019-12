La magia della degli eroi del mito "vola" a Venezia, Savatteri: "Quanta emozione"

Grande successo a Venezia per Casa del Musical. Dalla sua prima edizione, nel 2017, nella cornice di Festivalle, alle successive, negli ultimi due anni, in quella delle “Albe” nella Valle dei Templi, sembra passato uno schiocco di dita, fatto sta che “Al passo coi templi”, di Marco Savatteri, sembra davvero aver preso il volo.

Venerdì 6 dicembre i performer di "Casa del Musical" approdano, infatti, a palazzo Ca’ Zanardi per l’opening di Contemporary Venice 2019 - Itsliquid international art show, la mostra internazionale di arte contemporanea focalizzata, quest’anno, sul tema delle identità e delle relazioni tra uomini, società e città contemporanee.

Nello stupore di un pubblico, quello dell’arte contemporanea, sicuramente sperimentato, raffinato ed esigente, dei ed eroi del “mito” fanno il loro ingresso nelle sale del palazzo, fra dipinti, sculture e video ed affascinano, rapiscono l’attenzione, colgono l’energia dell’ambiente e la trasmettono ad ogni persona, trasformandola in parte attiva su di un unico palcoscenico dove l’arte contemporanea sembra sublimarsi nella sua fusione originale con la vitalità di quella performativa.

Ed ecco che i personaggi del mito interagiscono con il pubblico e le opere, cantano, danzano, combattono, vivono, trasmettendo la loro identità divina ed umana senza tempo al mondo di oggi, portando il pubblico ad immergersi in un crescendo di emozioni che porta, talvolta, al pianto, un pianto che sa di canto alla bellezza, di amore per l’identità dell’uomo, di condivisione.

L'autore e regista Marco Savatteri, dichiara: "Quando sono entrato nel sontuoso palazzo ho visto un pianoforte antico e ho iniziato a suonare 'Come il vento0, un brano dello spettacolo. Mi sono sentito subito a casa. C'è veramente qualcosa di sublime in quella città. Tutti gli attori sono stati bravissimi a ricreare la magia della Vale dei Templi fuori dal contesto originale. Emozione infinta e consapevolezza che in Sicilia sta crescendo una produzione di opere teatrali originali in grado di attirare le diverse platee. Sono grato alla mia terra che mi dona tanta ispirazione".

I performer protagonisti di questa bellissima avventura sono stati: Martina Aloisio, Matteo Bertolotti, Gloria Cacciatore, Gerlando Chianetta, Claudia D'Agostino, Martina Di Caro, Gabriel Glorioso, Chiara Lo Faso, Ernesto Marciante, Nicola Puleo, Turi Scandura, Martina Scorsone, Elena Sisti, Sabrina Spampinato, Sofia Torromacco, Vincenzo Vanadia.

Scritto e diretto da Marco Savatteri, Costumi e accessori Valentina Pollicino, Coreografie Gabriel Glorioso, Direzione corale Ernesto Marciante Combattimento Scenico Turi Scandura, Aiuto Regia Dino Mallia, Project Manager Margherita Orlando.