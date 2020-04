"Il potere dei sogni", video-omaggio del Comune di Sciacca a Sepulveda 

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

C’è anche il Comune di Sciacca, con Il potere dei sogni, nel programma nazionale di appuntamenti inseriti nell’anteprima di oggi di “Maggio dei libri”, campagna di promozione della lettura del “Centro per il libro e la lettura” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

La campagna, giunta alla decima edizione, è lanciata in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Un’edizione speciale quella di quest’anno anche per le modalità in cui si svolge in tutt’Italia a causa dei limiti fisici imposti dall’epidemia da coronavirus Covid-19. Oggi oltre 2.500 eventi svolte per maggior parte in forma digitale “validati” dall’organizzazione del “Maggio dei Libri” e dal portale internet creato dal Ministero.

Il Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura, con la Biblioteca Comunale “Aurelio Cassar” e la Biblioteca Junior, ha aderito dedicando la propria iniziativa online a Luis Sepùlveda, recentemente scomparso, ucciso dal virus. Non potendo, come in altre occasioni, organizzare un incontro “fisico” con lo scopo di promuovere autori e libri, è stato realizzato un video-omaggio dal titolo Il potere dei sogni, ispirato all’omonimo libro dello scrittore cileno, edito da Guanda. Con le immagini della Città di Sciacca, del suo antico Palazzo Municipale, della sua storica biblioteca, si ripercorrerà il sogno giovanile di Sepùlveda: quello di entrare nella Biblioteca Nazionale di Santiago del Cile, che “un’odiosa direttiva” vietava all’ingresso dei minorenni, e di leggere tutti i libri che immaginava accumulati tra gli scaffali. Un racconto che invita tutti a sognare e a difendere i propri sogni così come il valore della democrazia e umane esistenze basate sulla fratellanza e la solidarietà. Sogni, quelli di Sepùlveda, “irrinunciabili, ostinati, testardi, resistenti, che si antepongono all’orrore dell’incubo dittatoriale”.

Il video-omaggio Il potere dei sogni si potrà seguire a partire dalle ore 17, orario da tradizionale appuntamento fisico. Sarà pubblicato nel canale Youtube e sul sito istituzionale del Comune di Sciacca, nello spazio virtuale della Biblioteca comunale “Aurelio Cassar”, sul profilo social della Biblioteca Junior.