Tuzzolino ancora sconfessato, i periti: "Nel pc di Pennica solo documenti di lavoro"

"Nei pc dell'avvocato Salvatore Pennica c'erano solo documenti riconducibili alla sua attività professionale". I consulenti informatici del pm della Dda di Palermo, Claudio Camilleri, sconfessano ulteriormente l'architetto pentito Giuseppe Tuzzolino che, prima di finire in carcere, lo scorso primo agosto, con l'accusa di calunnia ai danni di un magistrato e del suocero, era stato rinviato a giudizio per calunnia ai danni del suo ex difensore, una delle prime vittime del falso pentito che lo avrebbe accusato di custodire, per suo conto, hard disk e supporti informatici contenenti materiale "che scottava".

Per questo le abitazioni e lo studio legale di Pennica, mai indagato, fu sottoposto a una perquisizione da parte della Dda. Le sue accuse, però, si rivelarono del tutto false e l'architetto fu rinviato a giudizio per calunnia.

Pennica ha citato per la prossima udienza i magistrati che si occuparono del caso, compresi quelli che disposero la perquisizione. Si tratta di Giuseppe Fici, Rita Fulantelli, Andrea Maggioni e Luca Sciarretta. I primi due, all'epoca dei fatti, nel 2013, in servizio alla Dda di Palermo e adesso alla procura generale e gli altri precedentemente in servizio alla Procura di Agrigento. La loro audizione è in programma il 13 marzo.

Nell'ultima udienza sono stati ascoltati l'avvocato Alfonso Neri, socio e collega di studio di Pennica, e il suocero di Tuzzolino, Salvatore Curto, che hanno ricostruito i rapporti professionali fra il penalista e l'architetto che si era rivolto a Pennica per essere assistito dopo essere stato arrestato in un'inchiesta di truffa legata alla gestione delle sanatorie edilizie a Palma di Montechiaro.