Sicindustria e Ance: "Plauso alle forze dell'ordine, imprenditori collaborino"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sicindustriae Ance (associazione costruttori edili) esprimono il loro apprezzamento per l’attività delle forze dell’ordine, degli organi inquirenti, per le istituzioni dello Stato impegnati nelle ultime operazioni antimafia.

Antonio Siracusa, presidente di SicindustriaAgrigento, e Carmelo Salamone, presidente di Ance Agrigento,riconoscono “il grande impegno e il brillante risultato sul fronte della lotta alla criminalità organizzata”. Auspicano infine “la piena collaborazione da parte degli imprenditori, intesa come l’unico possibile percorso”.