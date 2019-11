Nicosia vuole cambiare "casacca" politica, ha paura di Pietro Grasso: "... mi brucia, certo che mi brucia"

Voleva cambiare "casacca", cercare nuovi sponsor politici. Temeva il senatore Pietro Grasso: "quello mi brucia, certo che mi brucia …". Emergerebbe anche questo dalle conversazioni prima e dalle pagine del provvedimento di fermo a carico, fra gli altri, del collaboratore parlamentare Antonino Nicosia (conosciuto come Antonello), 48 anni, originario di Sciacca. L'inchiesta - denominata "Passepartout" - è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia con in testa il procuratore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Geri Ferrara e Francesca Dessì. Sul campo ha indagato prima ed eseguito i provvedimenti all'alba di lunedì il Gico della Guardia di finanza e il Ros dei carabinieri.

"Nicosia, a un certo punto, si persuadeva che, al fine di realizzare i propri ambiziosi (e illeciti) progetti occorreva ricercare nuovi sponsor politici, anche in ragione del fatto che i rapporti con la Occhionero lo avrebbero inevitabilmente associato al gruppo politico capeggiato dal senatore Pietro Grasso (come noto leader di “Liberi e Uguali”), il che lo avrebbe messo in difficoltà con l’associazione mafiosa" - scrivono i magistrati della Dda di Palermo - . E' il 28 febbraio del 2019 quando viene intercettata la conversazione, all’interno di un'autovettura, con il presunto capomafia Accursio Dimino di 61 anni.

NICOSIA Antonino: ... voglio fare cambio io, voglio cambiare deputata.

DIMINO Accursio: ahm, ehm… che sei con i Radicali per ora?

NICOSIA Antonino: io sono Radicale e resto Radicale però siccome collaboro alla Camera come consulente di una deputata di Grasso ...

"Dimino - stando a quanto viene ricostruito nel provvedimento di fermo - metteva in guardia l'altro circa i rischi dei rapporti fra Nicosia e la “deputata di Grasso”. La riconducibilità del parlamentare direttamente al senatore Pietro Grasso avrebbe comportato - prosegue la ricostruzione della Dda di Palermo - il rischio di avere rapporti con un ex magistrato notoriamente impegnato, professionalmente e politicamente, sul fronte antimafia.

DIMINO Accursio: ah, di quelli… attento …

"Nicosia, condividendo le preoccupazioni di Dimino, concordava sull’opportunità di avere rapporti, invece, con deputati di Forza Italia, giudicati da Dimino 'più garantisti' e 'più liberisti'" - scrivono i magistrati della Direzione distrettuale antimafia - .

NICOSIA Antonino: lo vorrei fare con questi di Forza Italia, sarebbe meglio.

DIMINO Accursio: sarebbe meglio che sono più garantisti …

NICOSIA Antonino: sono più …

DIMINO Accursio: liberisti e cose

"Entrambi convenivano che un’altra delle ragioni per le quali si rendeva ormai necessario per il Nicosia 'cambiare casacca' era che il senatore Grasso potesse scoprire - scrivono i magistrati della Dda - il suo pesante trascorso giudiziario e, dunque, non solo estrometterlo da qualsiasi incarico e collaborazione con il deputato Occhionero ma 'farlo fuori' da ogni ambiente politico".



NICOSIA Antonino: quello rompe i coglioni quello

DIMINO Accursio: quello, poi, quando gli comunicano una cosa di queste, oppure ti ehm… piglia, ti brucia

NICOSIA Antonino: vai, vai, vai… e intanto per ora non mi ha bruciato, certo, se…

DIMINO Accursio: perché forse ancora quella magari si limita

NICOSIA Antonino: se, se, se, se s'informano bene e s'informano ehm…

DIMINO Accursio: capace che che ti brucia

NICOSIA Antonino: mi brucia, certo che mi brucia …

"A quel punto Nicosia rivelava a Dimino - scrive la Dda di Palermo - che già si stava 'muovendo' proprio nel timore che, da un momento all’altro, Grasso potesse 'informarsi' e scoprire, oltre alla propria adesione al movimento politico dei Radicali, ideologicamente distante dal partito del senatore Grasso, 'altre cose'":

NICOSIA Antonino: e infatti mi sto muovendo, vedi che mi sto muovendo per sto motivo.

DIMINO Accursio: perché quelli … ci vuole assai a capirlo! …

NICOSIA Antonino: perché mi spavento, mi spavento, e va be, certo … quello s'informa, dice … ma tu che minchia sei folle?! Con questo, con questo ti metti?…

DIMINO Accursio: che parla contro magistrati e cose?

NICOSIA Antonino: esatto, esatto!

DIMINO Accursio: già solo questo, non è che

NICOSIA Antonino: esatto

DIMINO Accursio: altre cose

NICOSIA Antonino: ma altre cose no, non deve toccare altre cose, perché poi gli dice le altre cose pure!