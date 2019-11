Nicosia aveva un contratto da 50 euro, Dda chiede carte alla Camera

Un contratto da 50 euro al mese. Sarebbe questo l'importo che il deputato Giuseppina Occhionero avrebbe corrisposto al suo collaboratore Antonello Nicosia. A rivelarlo ai magistrati della Dda di Palermo che, martedì, l'hanno sentita per oltre due ore - come testimone - sarebbe stata proprio la deputata. I pm, nel corso dell'audizione di Occhionero, avrebbero più volte chiesto come fosse possibile annoverare fra i collaboratori un personaggio come Nicosia che aveva alle spalle una condanna a 10 anni e mezzo per traffico di droga.

Il deputato ha risposto che, alla Camera, nessuno fa controlli del genere tra i collaboratori. Occhionero ha comunque precisato: "Mi sono fidata e ho sbagliato". I pm della Dda hanno comunque chiesto alla Camera dei deputati chiarimenti e documenti proprio su questo rapporto di collaborazione. Nicosia, nonostante la collaborazione si fosse conclusa lo scorso maggio, aveva ancora la tessera con fotografia della Camera dei deputati.