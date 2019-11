Blitz "Passepartout", Nicosia davanti al gip: "Millantavo, non sono un associato"

"Millantavo, non sono un associato. Ho usato toni inadeguati e provocatori. Mai fatto seguire a queste stupidaggini azioni concrete. Sono qui per chiarire”. E' questo quello che, grosso modo, ha detto - davanti al gip del tribunale di Sciacca Alberto Davico - il collaboratore parlamentare Antonello Nicosia, 48 anni, originario di Sciacca. Nicosia ha chiesto anche di essere sentito dai pm della Direzione distrettuale antimafia che si sono occupati dell'inchiesta "Passepartout" ed ha ribadito, durante l'udienza di convalida, "Non volevo fuggire!".

Il collaboratore parlamentare, della deputata di Leu Giuseppina Occhionero, è stato sottoposto a fermo, dal Gico della Guardia di finanza e dal Ros dei carabinieri, all'alba di lunedì. Al carcere Pagliarelli di Palermo dove è stato portato, s'è tenuto il suo interrogatorio. Accanto a Nicosia, il legale di fiducia: l'avvocato Salvatore Pennica.

Lo stesso legale, l'avvocato Salvatore Pennica, è stato presente all'interrogatorio del presunto capomafia Accursio Dimino, 61 anni, imprenditore ittico ed ex professore di educazione fisica, da sempre legatissimo al "capo dei capi" Matteo Messina Denaro. “Sono stato associato, non sono stato più operativo però dopo scarcerazione. Con Nicosia ho avuto rapporti legati da politica carceraria - ha detto, difendendosi, Dimino - . Sono mortificato per quello che ho detto dell’avvocato Vaccaro...”

L'inchiesta che ha portato ai fermi di complessivi 5 indagati è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia con in testa il procuratore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Paolo Guido e dai sostituti Geri Ferrara e Francesca Dessì. Le 5 persone fermate - nell'ambito dell'operazione denominata "Passepartout" - sono state ritenute appartenenti o comunque contigue alla famiglia mafiosa di Sciacca.