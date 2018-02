Mafia, ennesima scarcerazione dell'inchiesta "Montagna": liberato Cipolla

Un'altra scarcerazione nell'ambito della maxi operazione "Montagna": Vincenzo Cipolla, 58 anni, presunto affiliato della famiglia di San Biagio Platani, è tornato libero. I giudici del tribunale del riesame, ai quali si era rivolto il difensore, l'avvocato Giovanni Castronovo, hanno annullato l'arresto del presunto componente della famiglia mafiosa del suo paese.

Cipolla era stato arrestato anche nell'inchiesta "Nuova Cupola" e in seguito era stato assolto. Nelle prossime ore si attendono le decisioni per l'ormai ex sindaco del paese Santo Sabella, dimessosi il giorno dell'udienza al riesame, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, e il presunto boss del paese Giuseppe Nugara che, fra le altre cose, avrebbe stretto - secondo la Dda - un patto elettorale col sindaco.