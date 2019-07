Mafia, la maxi inchiesta Montagna: la difesa chiede la revoca del 41 bis per Nugara

“Il giorno dell’arresto era incensurato, con il porto d’armi, che viene rilasciato solo dopo mille verifiche giudiziarie e amministrative e non è mai emerso nessun collegamento fra i familiari e gli ambienti malavitosi”. I difensori di Giuseppe Nugara, 56 anni, arrestato nell’operazione antimafia “Montagna” con l’accusa di essere il capo della famiglia mafiosa di San Biagio Platani, gli avvocati Giuseppe Barba e Antonino Gaziano, chiedono al tribunale di Sorveglianza di Roma di revocare il provvedimento dell’ex ministro della Giustizia, Andrea Orlando, che gli aveva applicato il regime del 41 bis.

“Nugara è una persona di elevata pericolosità sociale – sottolineava il guardasigilli – che ha mostrato capacità nel tenersi in contatto con esponenti politici”. Il presunto boss del paese, infatti, avrebbe stretto un patto col sindaco Santo Sabella – a sua volta arrestato per concorso esterno in associazione mafiosa – che prevedeva una serie di favori in cambio di sostegno elettorale.

Nugara, come la quasi totalità degli imputati, ha scelto il giudizio abbreviato e i pm hanno chiesto la sua condanna a 20 anni di reclusione.