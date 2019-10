Rigettata istanza di scarcerazione: resta in carcere fedelissimo del boss Sutera

Resta in carcere Giuseppe Tabone, imprenditore 53enne di Sambuca di Sicilia, condannato a 3 anni di reclusione con l'accusa di favoreggiamento. L'uomo è stato riconosciuto come uno dei presunti fiancheggiatori del boss Leo Sutera. Il gip del tribunale di Palermo - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - ha rigettato la richiesta - avanzata dall'avvocato Angela Porcello - di scarcerazione anticipata per motivi di salute o, in subordine, di scontare la restante pena in regime di detenzione domiciliare in un altro Comune fuori da Sambuca e con l'applicazione del braccialetto elettronico.

Tabone ha già scontato, del resto, un anno di carcere dei 3 ai quali è stato condannato. Nello stesso processo, il boss Leo Sutera venne condannato a 18 anni.