"Hanno favorito il boss Leo Sutera", la difesa: "No al carcere"

Udienza questa mattina al tribunale del Riesame di Palermo per i tre sambucesi indagati per favoreggiamento nei confronti di Leo Sutera. I tre nell’interrogatorio di garanzia si erano avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al Gip del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, e adesso i loro difensori si sono rivolti al tribunale del Riesame con la richiesta di annullamento della custodia cautelare in carcere.

Gli indagati sono Giuseppe Tabone, imprenditore di 53 anni; Maria Salvato, fioraia di 45 anni; Vito Vaccaro, di 57 anni. Tabone è difeso dagli avvocati Ignazio Fiore e Mauro Tirnetta, Vaccaro dall'avvocato Giovanni Vaccaro e Salvato dagli avvocati Sergio Vaccaro e Calogera Abruzzo. I tre sono indagati per favoreggiamento aggravato per fatti a cavallo tra il 2016 e il 2017.

Sutera, indagato per associazione mafiosa, è difeso dall'avvocato Carlo Ferracane.