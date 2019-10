"Fece crescere le sue imprese grazie ad accordi coi boss", slitta sentenza

Un'altra proroga, necessaria per completare gli accertamenti patrimoniali nei confronti dell'imputato. Il perito chiede tempo e slitta ancora la conclusione del processo di appello a carico dell’imprenditore di Racalmuto, Calogero Romano, 62 anni, condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Il commercialista Alessandro Polizzotto, incaricato di esaminare “l’intera posizione bancaria diretta e indiretta, debitoria e creditoria nonché le dichiarazioni dei redditi, i bilanci, le scritture contabili e lo sviluppo imprenditoriale, fino al marzo del 2016, delle società riconducibili all’imputato”, dovrebbe riferire in aula – salvo altri rinvii – il 19 dicembre. L'esame degli atti si è rivelato particolarmente complesso tanto da richiedere una proroga di diversi mesi per depositarlo.

Per i giudici della Corte di appello di Palermo, il nuovo atto istruttorio - sollecitato dal sostituto pg Rita Fulantelli - era “indispensabile ai fini della decisione”. Romano, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, il 19 febbraio di tre anni fa, è stato condannato dai giudici della prima sezione del tribunale di Agrigento a 6 anni e 6 mesi di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa.

L'imprenditore, in particolare, è stato riconosciuto colpevole di avere stretto accordi con i boss del paese Maurizio Di Gati e Ignazio Gagliardo che, in cambio di soldi e svariati favori, avrebbero protetto e garantito le sue imprese.