Quaranta sul clan "Montagna": "Iddi su bannera, né ca sunnu di posizione"

"... allora il discorso qual è ... che io dovevo portare soldi un giorno sì e un giorno no ... dissi 'ma i soldi ne ca si fabbricano se un c'innè mancu pi mia che campo di stipendio.. unni l'ha ghiri a pigghiari sti soldi?' ... in poche parole io capendo che loro erano solo bla bla bla .. 'iemu a st'impresa iamuci a levare i soldi...' e io gli dicevo 'picciotti ma chiddi all'imprese sunnu consumati dobbiamo essere amici delle imprese magari sulu pu travagghiu ... magari invece di fari tragghiari a chistu fa travagghiari a mia ma non andiamo ... picchì chisti su cunsumati'". Giuseppe Quaranta, neo collaboratore di giustizia, davanti ai magistrati della Dda di Palermo cerca di spiegare, dal suo punto di vista, perché è stato "posato".

Secondo quanto è stato ricostruito dallo stesso favarese cinquantenne l'ordine di "non camminare più né in nome e né per conto della famiglia Fragapane" gli sarebbe arrivato direttamente "dal carcere Petrusa dove Francesco Fragapane (detenuto a Sulmona) era stato portato provvisoriamente per un processo".

"Quindi, quando esce (dal carcere ndr.) Fragapane lei era già 'posato' ... " - dice, cercando di ricostruire i vari passaggi, il Pm della Direzione distrettuale antimafia.

"Quando è ritornato riprende il controllo Fragapane?" - chiede il magistrato - .

Quaranta: "Si, si tranquillamente".

Pm: "E lei come lo sa questo?".

Quaranta: "Le cose si sanno già dalle intercettazioni lo sente lei...".

Pm: "Riprende il controllo e si è già formato questo mandamento della Montagna a questo punto".

Ecco come argomenta Quaranta le presunte logiche: "Allora io gli dico di si, c'è sempre scompiglio, perché le spiego una cosa, come nell'Agrigentino e in tutta la Sicilia c'è la corrente Fragapane e la corrente Falzone, arriva pure in montagna la corrente Falzone ... in montagna come sono? Se oggi c'è Falzone iddi sono per Falzone, se domani non c'è più Falzone e c'è Fragapane iddi sono con Fragapane".

Pm: "Col vincitore diciamo...".

Quaranta: "Si iddi su bannera, ne ca sunnu di posizione ca poi è una cosa unica però... c'è sempre il contrasto tipo cu Ribera di Campobello di Licata, Naro tutti genti che erano cu Falzone, la famiglia Fragapane loro non la riconoscevano".