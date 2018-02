Quaranta spiega i mandamenti: "Ecco chi comandava e dove"

I magistrati della Dda chiedono di approfondire la geografia mafiosa della provincia. Il neo collaboratore di giustizia ricostruisce la mappa, zona per zona.

Pm: “Lei ci aveva già dato una indicazione al primo verbale

sull’assetto dei mandamenti”.

Quaranta: “Ma deve pensare che nel primo interrogatorio duttù”..

Pm: “No no”.

Quaranta: “Anche c’era il disagio dicemu della situazione ne ca”.

Pm: “Si no”.

Quaranta: “Giustu ora ora anche lei viene più sereno dicemu va”.

Pm: “Certo Ma dico non è che se ha dei chiarimenti da fare ha pensato è normale ciò ci vuole”.

Quaranta: “Un facemu ca dumani mi fa stari cu a vucca aperta”.

Maresciallo: “No no non si preoccupi dico…”.

Pm: “Facciamo mente..”.

Maresciallo: “Mente locale”.

Pm: “Mente locale.. quindi lei ci può riferire sull’assetto dei

mandamenti in che periodo?”.

Quaranta: “2012 fino al 2013”.

Pm: “Dal 2012 al 2013”.

Quaranta: “In quel momento vi era…”.

Pm: “Siccome dice cambia rispetto al capo provinciale in quel momento chi era capo provinciale?”.

Quaranta: “In quel momento il capo provinciale il capo provinciale si parlava di Pietro Campo”.

Pm: “Chi gliene parlava ne parlava chi.. chi gliene parlava?”.

Quaranta: “Fragapane, Giambrone… Calogerino però era tutto da vedere … giusto picchi in quel momento in quel momento essendo che erano i più anziani mi segue”.

Pm: “Sì”.

Quaranta: “Essendo che era stato arrestato u … u Sutera il cognato se non sbaglio o cugino di Pietro Campo … Campo dicemu prende sta reggenza nel suo mandamento però siccome una persona anziana”.

Pm: “Quindi da quello che le riferiscono che sente dire a Francesco Fragapane”.

Quaranta: “A Calogerino Giambrone e a Spoto”.

Pm: “A Giambrone il capo provinciale era Pietro Campo. Poi…”.

Quaranta: “Oh parramu di mandamenti nuatri…”.

Pm: “Sì, l’assetto che”..

Quaranta: “Dice perché lei allura Ciro Tornatore essendo capo mandamento e non potendo essendo malato e non potendo camminare autorizza a Giuseppe Spoto ad andare in giro per nome e conto di Ciro Tornatore”.

Pm: “Ma quando parla di mandamento di Ciro Tornatore a quale mandamento si riferisce?”.

Quaranta: “Cianciana, Alessandria, Santo Stefano di Quisquina, Bivona, Cammarata.. è mandamento Cammarata e S Giovanni Gemini“.