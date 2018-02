Le confessioni di Quaranta: "Troppi arresti, impossibile conoscere tutti e fare mangiate assieme"

"In Cosa Nostra non si tengono sempre gli stessi contatti con le stesse persone... è raro, specie dopo tutti gli arresti, conoscere tutti. Poi se qualcuno viene arrestato si cambia. In genere si cerca di limitare i contatti perché non è più come una volta quando si facevano le mangiate tutti insieme". E' il 29 gennaio scorso quando, in una località segreta, Giuseppe Quaranta - neo collaboratore di giustizia - davanti ai sostituti procuratori della Dda Alessia Sinatra e Claudio Camilleri, dopo aver insistito per voler collaborare con l'autorità giudiziaria, prova a tracciare quello che è - in Cosa Nostra - un quadro meno conviviale.

"Ho rivestito il ruolo di vertice della famiglia mafiosa di Favara sino al 2013/2014. Componenti della famiglia di Favara - fa mettere a verbale il neo pentito - erano e sono: Giuseppe Vella, Pasquale Fanara, Stefano Valenti, Gerlando Valenti, Giuseppe Blando, Calogero Limblici, Luigi Pullara e Angelo Di Giovanni. Almeno questo succedeva nel periodo in cui c'ero io. L'unica famiglia mafiosa presente a Favara appartiene a Cosa Nostra. Ci sono altri gruppi criminali che noi chiamiamo 'Paraccari' che hanno un capo e un sotto capo. Questi gruppi non hanno lo stesso potere di Cosa Nostra".

"Sino al momento del suo recente arresto, il rappresentante in tutta la provincia di Agrigento era Pietro Campo - spiega ai magistrati della Dda il favarese Giuseppe Quaranta - . Io so che adesso sono in difficoltà seria, ma dentro Cosa Nostra si trova sempre il sistema su come comunicare. Tutto si fa per arrivare a comunicare".

Il 2 febbraio scorso, dinanzi, il sostituto procuratore della Dda Claudio Camilleri, Giuseppe Quaranta, 50 anni, racconta ancora: "Quando ancora non ero stato formalmente affiliato, Francesco Fragapane mi diede l'incarico di recarmi da Pietro Campo, che sino a quel momento non avevo mai visto. Fragapane mi disse soltanto - ricostruisce sempre il neo pentito - che avrei dovuto chiedere a Campo di incontrare lo stesso Francesco Fragapane, quest'ultimo mi disse soltanto che l'incontro sarebbe servito a sistemare la situazione della provincia di Agrigento, in seno alla quale Francesco Fragapane avrebbe voluto ricoprire l'incarico di capo provincia. Io mi sono recato da Pietro Campo, a Santa Margherita Belice. Come ho già detto, io ancora non avevo alcun incarico, né ero stato formalmente affiliato. In questa occasione, ho incontrato - prosegue il racconto del pentito - Pietro Campo presso il suo ovile e gli ho riferito che Francesco Fragapane voleva incontrarlo, ma non gli dissi le ragioni dell'incontro. Campo mi rispose che sarebbe andato a trovarlo o avrebbe mandato qualcuno. Io l'indomani, ho riportato la riposta di Pietro Campo a Francesco Fragapane il quale mi disse che, visto il tenore della risposta, sicuramente Pietro Campo non aveva intenzione di incontrarlo".