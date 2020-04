Processo "Opuntia", la Dda ricorre in appello contro le assoluzioni

La direzione distrettuale antimafia di Palermo, con il sostituto Alessia Sinatra, ha impugnato la sentenza chiedendo, con 39 pagine di appello, che venga riformata. Si aprirà il 4 giugno dinanzi alla terza sezione della Corte di appello di Palermo il processo "Opuntia" che in primo grado si è concluso con l'assoluzione degli imputati per non avere commesso il fatto dall'accusa di associazione mafiosa.

I quattro assolti nel processo "Opuntia" e per i quali è stata impugnata la sentenza sono il medico di Menfi Pellegrino Scirica, di 63 anni; i fratelli Giuseppe e Cosimo Alesi, di 48 e 53 anni, Domenico Friscia, di 55 anni, di Sciacca. Per il menfitano Vito Riggio, di 46 anni, nel processo di primo grado il reato di associazione mafiosa è stato riqualificato dal giudice del tribunale di Palermo Ermelinda Marfia in favoreggiamento ed è stato condannato a 2 anni e 6 mesi. Per quest'ultimo è stata la difesa, con l'avvocato Calogero Lanzarone, e non la Dda, ad impugnare la sentenza chiedendo l'assoluzione piena. Per Scirica, i fratelli Giuseppe e Cosimo Alesi e Friscia secondo la Dda "si ritiene che vi sia un'incongruità nella sentenza con specifico riferimento ai motivi esposti dal giudice dell'udienza preliminare a sostegno dell'assoluzione dei predetti imputati ed altresì una contraddittoria motivazione, relativamente alla sussistenza di elementi sui quali fondare un giudizio di condanna a carico dei medesimi".

Decideranno i giudici della terza sezione della Corte di Appello di Palermo.