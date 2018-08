"Violò la sorveglianza speciale", nuovo processo per il boss Messina

Violò la sorveglianza speciale, incontrando "abitualmente" due pregiudicati. Il pubblico ministero Gloria Andreoli ha fatto notificare un avviso di conclusione delle indagini - atto che di norma prelude alla richiesta di rinvio a giudizio - per il quarantaduenne Fabrizio Messina, fratello del boss Gerlandino e, a sua volta, più volte condannato per mafia. In particolare, Fabrizio Messina era stato notato dai carabinieri nella nuova pescheria del fratello Valentino in compagnia di due persone che avevano riportato precedenti condanne.

Messina, il 13 febbraio, fu anche arrestato per questi fatti ed è sotto processo per direttissima. Il pm gli contesta, adesso, altri episodi precedenti che risalgono al 27 gennaio.

I difensori, gli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica, avranno adesso venti giorni di tempo per chiedere di produrre memorie o sollecitare un interrogatorio del proprio assistito. Trascorso il termine e completato questo passaggio, il pm dovrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio.