"Pistola puntata in faccia e un colpo di casco al volto", ex suocero accusa mafioso

“Mi ha minacciato con la pistola puntandomela in direzione della faccia, la sua compagna gli diceva di lasciar perdere e lui le ha intimato di stare zitta perché mi avrebbe ammazzato”. Il trentaquattrenne Gaetano Licata, di Villaseta, condannato a 10 anni di reclusione per associazione mafiosa nell'ambito dell’operazione “Nuova Cupola” con l’accusa di essere un affiliato della cosca di Porto Empedocle, finisce ancora a processo con l’accusa di avere minacciato con una pistola l’ex suocero col quale i rapporti, in seguito alla separazione dalla figlia, si erano deteriorati. Ieri l’uomo ha raccontato l’aggressione.

“Era in auto con la sua nuova compagna, quando mi ha visto ha impugnato la pistola e me l’ha puntata. La donna che era accanto a lui gli ha detto di lasciar perdere e lui ha insistito dicendole che mi avrebbe ammazzato”.

L’altro imputato, davanti al giudice monocratico Antonio Genna, è Alessandro Sottile, 27 anni, accusato di averlo aggredito fisicamente, poco dopo, quando nel frattempo l’ex suocero di Licata era andato a sporgere denuncia. I due episodi sarebbero collegati e non a caso il processo è unico anche se Licata è imputato solo per la minaccia.

La vittima sarebbe stata pure brutalmente picchiata con un colpo di casco alla nuca da Sottile. L’episodio è avvenuto il 28 maggio del 2012. Il processo, dopo due cambi di magistrati dovuti a trasferimento e assenza per maternità, è ripreso ieri davanti al giudice Antonio Genna. La difesa, affidata agli avvocati Salvatore Cusumano e Davide Casà, non ha dato il consenso a utilizzare gli atti istruttori in precedenza raccolti e ieri si è ripartiti da capo con l’audizione della presunta vittima e di un testimone oculare che, in sostanza, ha confermato la versione del suocero di Licata.