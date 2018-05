Mafia, il boss Fabrizio Messina chiede la revoca della sorveglianza speciale

L'empedoclino Fabrizio Messina, 42 anni, condannato definitivamente con l’accusa di essere stato il capomafia della sua città e in attesa del terzo processo di appello, chiede la revoca della sorveglianza speciale. Nell’ottobre del 2016 gli è stata applicata la misura di prevenzione per quattro anni.

L’udienza in Corte di appello per discutere se confermare o annullare la misura era in programma ieri ma il difensore, l’avvocato Salvatore Pennica, ha aderito allo sciopero dei penalisti e il procedimento è stato rinviato al 7 novembre.