Giro di cocaina sotto l'egida di Cosa Nostra, processo di appello "frena"

Brusca frenata al processo di appello scaturito dall’inchiesta “Hardom 2” che ipotizza un vasto traffico di cocaina sotto l’egida di Cosa Nostra di Porto Empedocle. Ieri mattina, dopo che il processo era stato azzerato e “rispedito” a un’altra sezione per questioni organizzative legate ai carichi di lavoro, doveva esserci la requisitoria del sostituto procuratore generale Rita Fulantelli. Il magistrato, però, ha chiesto di produrre alcune sentenze e i giudici hanno, quindi, rinviato l’udienza al 20 novembre. Per quella data sono state programmate anche alcune arringhe difensive. In primo grado i sette imputati, tutti ritenuti vicini o organici alla famiglia mafiosa di Porto Empedocle, sono stati assolti. Il sostituto procuratore generale di Palermo, Rita Fulantelli, prima dell’azzeramento aveva riproposto in appello le stesse richieste di pena del giudizio di primo grado in cui aveva rappresentato la pubblica accusa prima del trasferimento nel nuovo ufficio.

Le pene richieste andavano dagli 8 ai 16 anni di reclusione. Il pg aveva, quindi, chiesto di annullare il verdetto che assolveva i sette imputati, tutti di Porto Empedocle. Sedici anni di reclusione erano stati proposti per Fabrizio Messina, 41 anni, che di recente ha rimediato una nuova condanna per associazione mafiosa nell’ambito dell’operazione “Nuova Cupola”. Stessa richiesta di pena per il suo presunto braccio destro Raimondo Macannuco, 35 anni. Dieci anni e otto mesi per Bruno Pagliaro, 26 anni, anch’egli arrestato nell’operazione “Nuova Cupola” con l’accusa di associazione mafiosa ma assolto pure in quella circostanza. Otto anni ciascuno erano stati proposti per gli altri quattro imputati: Salvatore Lombardo, 28 anni, Giancarlo Buti, 28 anni, Giuseppe Antonio Patti, 39 anni, e Calogero Noto, 36 anni.