Video poker e slot-machine, ecco la nuova "frontiera" di Cosa Nostra

Videopoker e slot-machine. E' emerso nell'inchiesta antimafia denominata "Montagna". Adesso, anche nell'attività investigativa che ha composto l'operazione "Opuntia". La nuova "frontiera" di Cosa Nostra - in un momento storico in cui, forse, gli affari non vanno poi così tanto a gonfie vele - sono le "macchinette".

Quando Vito Bucceri - nel novembre del 2016 diventato collaboratore di giustizia - è diventato il reggente della famiglia mafiosa di Menfi, e dunque ha avuto autonomia decisionale sotto il profilo economico e di controllo del territorio, ha iniziato dalla collocazione delle "macchinette" in vari locali di Menfi. Emerge anche questo dalle pagine dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal giudice per le indagini preliminari Fabio Pilato e richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. Il blitz "Opuntia" è stato messo a segno all'alba di ieri dai carabinieri della compagnia di Sciacca. Sette le persone - 6 di Menfi ed una di Sciacca - arrestate.

Il poter lavorare con slot-machine e video poker ecco come veniva commentata: "... ora abbiamo un'altra cosa noi! Ci dobbiamo mettere con le macchinette e ce li prendiamo noialtri i soldi! Tutte queste macchinette ai bar ... e ci dobbiamo piazzare le macchinette noialtri ora!". Ed ancora: "... lui, se li trova lui, tutte cose lui fa. O ce le fa affittare o ce le da come cazzo è ... hai capito?".