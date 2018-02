Operazione "Opuntia", il Fai ringrazia le forze dell'ordine: "Colpi mortali alla criminalità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Manifestiamo anche in questa occasione grande apprezzamento per l'operato delle forze dell'ordine che assestano giorno dopo giorno colpi mortali alla criminalità organizzata anche in provincia di Agrigento.

Approfittiamo della circostanza per sollecitare ancora una volta gli operatori economici a fidarsi e collaborare pienamente con magistratura e forze di polizia: il contributo attivo della società civile può infatti fungere da moltiplicatore dei successi repressivi quotidianamente raggiunti dallo Stato contro le mafie, valorizzandone esponenzialmente la forza verso una società sempre più normale.