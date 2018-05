Blitz antimafia "Opuntia", Mistretta resta in carcere

Matteo Mistretta, 32 anni, di Menfi, arrestato nell’operazione antimafia "Opuntia" e indicato come componente della locale famiglia mafiosa, resta in carcere. La Cassazione ha confermato la decisione del tribunale del Riesame di Palermo, rigettando l’istanza di revoca della misura avanzata dai suoi difensori, gli avvocati Carmelo Carrara e Matteo Sbrigata.

La difesa ha contestato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Vito Bucceri. Per l’avvocato Carrara “ci sono contraddizioni nelle dichiarazioni di Bucceri”.

Intanto, il 25 giugno, in Cassazione, udienze per decidere sulla custodia in carcere di Tommaso Gulotta e Pietro Scirica, di Menfi, e Domenico Friscia, di Sciacca, mentre si attende l’avviso di conclusione delle indagini da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo.