Operazione "Kerkent", prendono il via gli interrogatori degli indagati

Gli indagati sono sparsi fra le varie carceri siciliane e i gip dei rispettivi tribunali, per rogatoria, provvederanno agli interrogatori di garanzia. Per gli indagati dell'operazione "Kerkent" arriva il momento della difesa: se lo vorranno potranno dare la loro versione e rispondere alle domande del gip per l'interrogatorio di garanzia. Il gip di Caltanissetta, Graziella Luparello, questa mattina, interrogherà Gerlando Massimino, figlio del boss. Il gip di Trapani, Caterina Brignone, invece, ha fissato per domani, alle 9,30, l'interrogatorio di James Burgio.

Il personaggio chiave dell'operazione "Kerkent", il boss Antonio Massimino, dovrà ancora attendere qualche ora. Massimino era già finito in carcere il 6 febbraio dopo essere stato trovato in possesso di un piccolo arsenale insieme al nipote Gerlando.

Nelle scorse ore gli indagati hanno nominato i rispettivi difensori: fra gli altri gli avvocati Salvatore Pennica, Alfonso Neri, Daniela Posante, Salvatore Cusumano, Giovanni Castronovo, Gianfranco Pilato, Francesco Accursio Mirabile ed Enrico Quattrocchi. A partire dalle 9,30, al carcere Pagliarelli, il gip Walter Turturici, che ha firmato l'ordinanza, interrogherà Capraro, Clemente, Di Nolfo, Giallanza, La Cara, La Vardera, Matranga, Antonio e Giuseppe Messina, Militello e Puntorno.