Operazione "Assedio", Cassazione: un'ordinanza annullata e un ricorso rigettato

La Cassazione ha deciso. Annullata, con rinvio, l'ordinanza di custodia cautelare per Raimondo Semprevivo, 47 anni, accusato di estorsione aggravata e rigettato il ricorso presentato per Vincenzo Bellavia, 34 anni.

L'ordinanza di custodia cautelare - emessa nell'ambito dell'inchiesta antimafia denominata "Assedio" - per Raimondo Semprevivo, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Porcello e Giovanni Castronovo, è stata appunto annullata al solo fine però di essere ridiscussa al Tribunale del riesame. Ma l'indagato non tornerà ad essere libero visto che era stato raggiunto - era il 31 luglio scorso - da un fermo nell'ambito dell'inchiesta "Halycon". Rigettato, invece, il ricorso per l'indagato Vincenzo Bellavia che è difeso dall'avvocato Angela Porcello.

A giorni, arriveranno le decisioni - della Suprema Corte - per tutti gli altri indagati i cui legali hanno presentato un ricorso chiedendo l'annullamento delle ordinanze cautelari. Ricorso che invece non è stato fatto - e dunque l'ordinanza è diventata definitiva - per il presunto capomafia di Licata Angelo Occhipinti che è il personaggio chiave dell'inchiesta "Assedio".

L'operazione antimafia "Assedio", dei carabinieri e della Dda di Palermo (a coordinare l'inchiesta il procuratore Francesco Lo Voi, l'aggiunto Paolo Guido e i pm Claudio Camilleri e Gery Ferrara) scattò - e furono 7 le persone finite nei guai - il 19 giugno scorso.