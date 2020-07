Mafia nigeriana, scovato nelle campagne di Grotte il 30enne indagato

E' stato fermato a Grotte, dalla Squadra Mobile di Agrigento, il nigeriano indagato nell'inchiesta della Dda dell’Aquila che ha sgominato una vera associazione di tipo mafioso denominata ‘Supreme Eiye Confraternity (Sec)’ o ‘Eiye’. Si tratta di un sodalizio radicato in Nigeria ma diffuso in molti Stati europei ed extraeuropei, equiparato per struttura e forza intimidatoria alle mafie tradizionali.

Il fermo, disposto dalla direzione distrettuale Antimafia di L’Aquila, è stato eseguito dalla Squadra Mobile di Teramo e dai colleghi di Ascoli Piceno, di Agrigento, Catania e con il reparto Prevenzione crimine “Abruzzo” di Pescara. Le persone fermate sono organiche – secondo l’accusa - alla cellula locale (Nest) denominata ‘Pesha'.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nell’Agrigentino, i poliziotti della Mobile – coordinati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi – sono riusciti, anche se non è stato per niente semplice, a rintracciare e a bloccare, nelle campagne di Grotte dove s’era rifugiato, il trentenne nigeriano.