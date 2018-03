Il riesame motiva la scarcerazione di Fragapane: "Il gip ha fatto copia e incolla"

Ordinanza cautelare in carcere annullata per “copia e incolla”. Il tribunale del riesame di Palermo bacchetta il gip Filippo Serio che, secondo il collegio presieduto da Lorenzo Jannelli, si sarebbe limitato a riportare “senza alcuna autonoma valutazione” la richiesta dei pm che avevano chiesto l’arresto, per associazione mafiosa, di Raffaele Salvatore Fragapane, 40 anni, di Santa Elisabetta.

Il cugino di Francesco Fragapane, quest’ultimo personaggio di primo piano della maxi inchiesta Montagna che avrebbe delineato il suo ruolo di aspirante capo provincia, è finito in carcere nello stesso blitz, lo scorso 22 gennaio, con l’accusa di essere stato un affiliato della famiglia del paese seguendo le tradizioni di famiglia visto che lo zio Salvatore (padre di Francesco) negli anni Novanta aveva diretto non solo la famiglia del paese ma tutte le cosche della provincia di Agrigento.

Nelle scorse ore i giudici del tribunale della libertà hanno depositato le motivazioni del provvedimento, emesso il 16 febbraio, con cui hanno accolto il ricorso del difensore, l’avvocato Giuseppe Barba, e lo hanno rimesso in libertà. Il collegio, pur entrando solo in parte nel merito del quadro indiziario, ritiene che l’ordinanza sia nulla per un vizio di forma e, in particolare, perché il gip si sarebbe limitato a riportare la richiesta dei pubblici ministeri Geri Ferrara, Alessia Sinatra e Claudio Camilleri “senza alcuna autonoma valutazione”. In sostanza, ma viene anche scritto testualmente, avrebbe fatto, per ampi tratti, “copia e incolla” rispetto alla richiesta della Procura di emissione del provvedimento.