Morte Chiara La Mendola, i periti: "L'automobilista non correva e ha frenato in tempo"

"La velocità tenuta dall'automobilista era fra i 42 e i 47 chilometri orari, quindi sotto il limite massimo e ha frenato in un secondo rientrando nei tempi di reazione media. Anche la distanza dal margine destro della carreggiata è stata rispettata, non poteva accostarsi di più perchè c'era il marciapiede".

Gli ingegneri Andrea Milano e Davide Bonaccolta, incaricati dal giudice Maria Alessandra Tedde di "accertare la dinamica del sinistro e gli eventuali profili di responsabilità dell’imputato”, di fatto, sembrano escludere qualsiasi colpa nei confronti dell'automobilista ottantunenne Giuseppe Valenti, accusato di omicidio colposo perché - secondo le accuse riportate nei capi di imputazione - avrebbe azionato i freni della sua Nissan Micra in ritardo e si sarebbe discostato dal margine destro della carreggiata non riuscendo, quindi, a evitare l'impatto con lo scooter della ventiquattrenne Chiara La Mendola che avrebbe perso il controllo del mezzo a causa di una buca.

A chiedere la perizia era stata l'avvocato Alba Raguccia, difensore dell’imputato e il quesito era stato integrato su richiesta del legale di parte civile Giuseppe Arnone. Questa mattina i due periti, chiamati a fare chiarezza sulle versioni diametralmente opposte dei consulenti di accusa e difesa, hanno riferito l'esito della loro relazione.

"La ragazza - hanno aggiunto rispondendo anche al pm Manuela Sajeva - è stata arrotata dall'automobile. Non indossava il casco o se lo indossava non lo teneva in maniera corretta ma non sarebbe cambiato nulla perchè la morte è avvenuta per i trami all'addome, come dicono i medici legali". L'11 aprile ci saranno la requisitoria del pm e la arringhe di parte civile e difesa. L'incidente è avvenuto al Viale Cavaleri Magazzeni il 30 dicembre del 2013.