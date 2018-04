Blitz "Opuntia", quattro indagati restano in carcere: ecco le motivazioni

Non è stato indicato, dal collaboratore di giustizia Vito Bucceri, come componente della famiglia mafiosa. Il tribunale del Riesame ha ritenuto però integrato il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso anche per Vito Riggio, 48 anni, di Menfi. A tali conclusioni i giudici giungono "in base all’inequivocabile contenuto delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate e delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Bucceri che, pur avendo escluso la formale appartenenza del Riggio alle fila dell’organizzazione mafiosa, ha fornito ampi spunti a riscontro della tesi accusatoria secondo cui il Riggio era, comunque, un soggetto a sua totale disposizione per gli interessi illeciti della 'famiglia' di Menfi e pienamente consapevole di tutto ciò che accadeva e dell’importanza del proprio ruolo all’interno del gruppo mafioso". Lo scrivono, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, i giudici del tribunale del Riesame di Palermo nelle motivazioni, depositate ieri, dell’ordinanza con la quale hanno mantenuto la custodia in carcere per quattro menfitani indagati nell’operazione "Opuntia".

Oltre a Riggio il medico Pellegrino Scirica, di 63 anni. E anche lui non viene indicato come componente della famiglia mafiosa da Bucceri. Gli altri due indagati di Menfi tenuti in carcere sono Matteo Mistretta, di 31 anni, e Tommaso Gulotta, di 52. C’è pure Domenico Friscia, di 54 anni, di Sciacca.