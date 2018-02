Quaranta accusa il sindaco: "Sabella e Nugara strinsero un'alleanza"

“Allora io a Santo Sabella l’ho conosciuto.. non presentato formalmente ma l’ho conosciuto tramite Giuseppe Nugara a San Biagio Platani, infatti se vedete l’intercettazione io chiedevo a Giuseppe le elezioni come erano andate e lui mi

ha detto che ha messo una nipote e con Santino erano prima contrari poi si sono messi d’accordo”.

Uno dei primi temi trattati col nuovo pentito Giuseppe Quaranta dai pm della Dda Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia Sinatra, riguarda i rapporti col sindaco di San Biagio Platani e l’ex capomafia di Favara, con mire espansionistiche in tutta la provincia, non si sottrae alla risposta. Gli argomenti, come si legge nelle trascrizioni integrali, sono più ampi di quanto non emergeva nei “riassuntivi” depositati in un primo momento.

Quaranta, con un italiano abbastanza stentato, aggiunge: “Con Sabella non abbiamo mai parlato nè di politica, nè di lavoro nè di niente. Abbiamo soltanto preso il caffè. Io dico una cosa… nel momento in cui ci sono state le elezioni comunali a San Biagio Platani so che Nugara ha messo sua nipote.. una sua parente e gli ha preso 236 voti o 250 voti. Nel momento in cui poi sono passate le elezioni e ci siamo incontrati con Nugara e gli ho chiesto “comu finiu con le elezioni?”. Dici a consigliere me ci pigliò 250 voti ma era tu cu Sabella dici no ero contrario.. ora con Sabella vediamo di metterci d’accordo. Secondo me - puntualizza il pentito - precisiamo questa parola, secondo me, il discorso che ha fatto Nugara a Sabella? Che la consigliera comunale che stata eletta da Nugara passava con Sabella per avere la maggioranza secondo me”.

Il ragionamento fra il sindaco e il presunto capomafia del paese non poteva finire là. “Poi sono andati al discorso per fare lavorare persone per qualche lavoro”.