Mafia, operazione "Montagna 2": conclusi gli interrogatori

L’ultimo interrogato in ordine di tempo è il favarese Giuseppe Vella, 37 anni, che è stato sentito per rogatoria dal gip Alfonso Malato, visto che era detenuto al carcere di contrada Petrusa. Il presunto affiliato della famiglia del suo paese, difeso dagli avvocati Giovanni e Tanja Castronovo, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tutti gli altri sono stati interrogati dal gip di Palermo, Filippo Serio, che ha emesso l'ordinanza. La strategia difensiva della maggior parte degli indagati dell’operazione “Montagna 2”, scattata a distanza di cinque mesi dalla prima per “sanare” un vizio di forma che aveva portato a molte scarcerazioni, è stata quella del silenzio.

All’alba di giovedì sono tornati in cella, dopo che erano stati scarcerati dal tribunale del riesame per un difetto di “autonoma motivazione da parte del gip”, dieci indagati: Antonino Vizzì, 63 anni, ritenuto reggente della famiglia di Raffadali; Vincenzo Pellitteri, 66 anni, ritenuto reggente della famiglia di Chiusa Sclafani; Franco D'Ugo, 52 anni, presunto appartenente alla famiglia di Palazzo Adriano; Giovanni Gattuso, 62 anni, accusato do essere il reggente della famiglia di Castronovo di Sicilia; Vincenzo Cipolla, 56 anni, ritenuto appartenente alla famiglia di San Biagio Platani; Raffaele La Rosa, 59 anni, presunto appartenente alla famiglia di San Biagio Platani; Raffaele Salvatore Fragapane, 40 anni, ritenuto appartenente alla famiglia di Santa Elisabetta; Luigi Pullara, 54 anni, ritenuto esponente di vertice della famiglia di Favara; Angelo Di Giovanni, 46 anni, ritenuto appartenente alla famiglia di Favara e Giuseppe Vella, 37 anni, ritenuto appartenente alla famiglia di Favara.

I soli D’Ugo e Pellitteri (difesi dagli avvocati Antonio Di Lorenzo e Massimo Solaro) hanno scelto di parlare e hanno, in sostanza, ribadito la tesi difensiva della loro estraneità ai fatti che avevano già espresso dopo il primo arresto. Gli altri indagati (difesi, fra gli altri, dagli avvocati Giuseppe Barba, Antonino Gaziano, Vincenza Gaziano e Giovanni Castronovo) hanno deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.