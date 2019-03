Mafia, Massimino rompe il silenzio: "Pronto a farmi 20 anni di galera ma non ho stuprato quella donna"

"Sono pronto a farmi venti anni di carcere ma non ho violentato quella donna, il suo compagno che mi accusa è un truffatore mafioso che vuole fare il salto e diventare collaboratore di giustizia. Sono pronto a denunciarlo, potrei ammazzare chi dà uno schiaffo a una donna".

Antonio Massimino, personaggio chiave dell'inchiesta "Kerkent", a capo - secondo gli inquirenti - della famiglia mafiosa di Agrigento e Villaseta, per la prima volta in un quarto di secolo di processi, rompe il silenzio e lo fa per respingere le accuse di violenza sessuale ai danni di una donna, fidanzata di un trentasettenne, coinvolto in diverse vicende di mafia, droga e furti, che accusa Massimino di averlo sequestrato e di avere abusato della compagna. Questo perchè lui aveva truffato il commerciante di auto Salvatore Ganci acquistando una vettura con un assegno scoperto.

L'imprenditore, per vendicarsi e tornare in possesso del mezzo, si sarebbe rivolto a Massimino. Mangione, con un pretesto, viene portato in un magazzino e sequestrato con la minaccia di una pistola da Massimino. Nel frattempo il ventottenne Gabriele Miccichè, gregario del boss, va a prelevare la donna. Lì Massimino, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l'avrebbe palpeggiata nelle parti intime e si sarebbe denudato per strofinarle addosso i genitali.

Massimino, assistito dal suo difensore, l'avvocato Salvatore Pennica, questa mattina, ha negato tutto. Al gip Alessandra Vella, che lo ha interrogato per rogatoria al carcere di contrada Petrusa, ha aggiunto: "Non ho mai parlato, neppure nei maxi processi ma questo non lo posso accettare. E' un truffatore, lo denuncio. Mi ha proposto cose indicibili e ho rifiutato, deve darmi un mare di soldi. Sono pronto a prendermi le mie responsabilità ma non ho mai abusato di quella donna, potrei ammazzare chi schiaffeggia una donna".

Svolta clamorosa, dunque, nella strategia difensiva del boss che in un quarto di secolo non ha mai detto una sola parola nei processi e adesso, oltre ad annunciare una denuncia nei confronti dell'uomo che lo accusa ("mi ha proposto cose indicibili"), sbandiera l'intenzione di volersi prendere "tutte le responsabilità, anche facendomi 20 anni di carcere".